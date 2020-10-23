Бурсак проведе бій за титул чемпіона Європи

Суперником буде італієць, якого Бурсак вже перемагав

Колишній претендент на чемпіонський титул WBO Максим Бурсак (37-6-2, 16 КО) вдруге в кар'єрі поб'ється за європейський титул EBU.

Про це повідомляє isport.ua.

Суперником українця повинен стати італієць Джованні Де Кароліс (28-9-1, 13 KO). Поєдинок пройде в категорії до 76,2 кг.

Промоутерські торги призначені на 16 листопада, але сторони, ймовірно, домовляться і без цієї процедури.

12 років тому ще в середній вазі Бурсак будинку перемагав Де Кароліса, зупинивши його в 8-му раунді технічним нокаутом.

Нагадаємо, урсак та Чеботар здобули перемоги на вечері боксу від K2 Promotions.