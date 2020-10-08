 Бурсак та Чеботар здобули перемоги на вечері боксу | Бокс | Champion.com.ua
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Бурсак та Чеботар здобули перемоги на вечері боксу від K2 Promotions

Сьогодні 22:46 363 0
боях андеркарда перемоги здобули відомі українські боксери Макс Бурсак та Василь Чоботар
Бурсак та Чеботар здобули перемоги на вечері боксу від K2 Promotions
#Чоботар, #Бурсак

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери Максим Бурсак та Василь Чоботар здобули перемоги на вечері боксу від компанії братів Кличків K2 Promotions.

Колишній претендент на чемпіонський пояс в суперсередній вазі Максим Бурсак (37–6–2, 16 КО) одноголосним рішенням суддів переміг Дмитра Семерніна (14–7–1, 8 КО). 

Актуально: Берінчик - Сіміон: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Проспект легкої ваги Василь Чоботар (6–0, 2 КО) роздільним рішенням суддів переміг Олександра Абрамяна (4–1, 2 KO). Двоє суддів у 8-раундовому бою віддали перевагу Василю, а один дав нічию: 79–73, 76–76, 78–74.

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