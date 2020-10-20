Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов запросив до Росії українського боксера Василя Ломаченка після його поразки в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.

Про це заявив сам генсек.

"Хочу відповісти всім хейтерам Василя Ломаченка. Це гордість для всієї боксерської спільноти. Це дворазовий олімпійський чемпіон, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу.

Вважаю, бій був спірний, перемогу віддали Лопесу, але це не означає, що Василя потрібно за це ображати і критикувати, ніхто не має на це права.

Мабуть, труїти інших - це улюблена справа вірних солдат диванних військ. Адже коли Василь вигравав, він всім був потрібний, а зараз програв, і все відвернулися. Недобре це.

Запрошую Василя в Росію, завжди зустрінемо нашого православного брата з хлібом і сіллю", - зазначив Кремльов.