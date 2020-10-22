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Ломаченко хоче реваншу з Лопесом

Вчора 22:44 561 0
Василь Ломаченко прокоментував другий бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко хоче реваншу з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Василь Ломаченко хоче провести ще один бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса.

Про це розповів сам український боксер.

"Складно було підібратися до Лопеса через його розміри, розмах рук. Все залежить від Лопеса. Якщо він дасть реванш, то я готовий і я хочу цього.

Хочу вибачитися перед всіма, що не виправдав надій. І хочу вибачитися перед командою. Їм спасибі", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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