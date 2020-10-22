Ломаченко хоче реваншу з Лопесом

Джерело - sport.ua.
Василь Ломаченко хоче провести ще один бій проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса.
Про це розповів сам український боксер.
"Складно було підібратися до Лопеса через його розміри, розмах рук. Все залежить від Лопеса. Якщо він дасть реванш, то я готовий і я хочу цього.
Хочу вибачитися перед всіма, що не виправдав надій. І хочу вибачитися перед командою. Їм спасибі", - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.
Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.