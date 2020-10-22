Реванш Ломаченко – Лопес можливий за однієї умови

На проведення другого бою між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком необхідна згода обох боксерів.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"Все в руках боксерів, вони приймають рішення. Закінчилася та ера, коли промоутери нав'язували всім боксерам будь-які бої. Ми сядемо з ними і обговоримо реванш.

Я їм розповім всі деталі, в тому числі фінансові. Ось нехай і вирішують. Якщо обидва згодні - відмінно. Якщо не згодні - теж нормально", - сказав Арум.