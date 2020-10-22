Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P

Джерело - sport.ua.
Українець Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу покинув трійку найкращих і тепер розташовується нижче американця, на шостому місці.
Про це повідомляє ESPN.
Також відзначимо, що на сьомій позиції розташувався ще один українець Олександр Усик. Лідирує американець Теренс Кроуфорд.
ТОП-10 рейтингу pound-for-pound за версією ESPN:
Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес
Наоя Іноуе
Еррол Спенс
Теофімо Лопес
Василь Ломаченко
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Хуан Франциско Естрада
Геннадій Головкін
Раніше, Ломаченко різко опустився в рейтингу BoxRec.