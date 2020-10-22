 Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Лестер - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 05:31 1451
Без гравців Динамо та Шахтаря: авторитетний портал визначив збірну тижня Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:45 673
Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу
Сьогодні 12:26 1321
Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні 08:24 1143
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна переслідує Австрію
Сьогодні 08:08 4056
Реал – Шахтар 2:3. Огляд історичної перемоги
Вчора 23:38 1394
Лестер - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 22:15 673
Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:46 3143
Реал - Шахтар 2:3. Як це було
Вчора 21:46 23986
Чісора назвав причину поразки Ломаченка
Вчора 20:49 4244 1
Блоги
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса Valeriy Ruchka
19.10.2020 15:42 4762 4
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги Valeriy Ruchka
19.10.2020 12:49 4072
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
19.10.2020 10:21 4295
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса Valeriy Ruchka
19.10.2020 08:38 4178
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера Valeriy Ruchka
18.10.2020 19:42 5654 7
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:14 Футбол Тренер Аталанти надіється на швидке повернення Маліновського 36
16:12 Блог Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google 41
16:01 Пряма трансляція Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 79
15:55 Баскетбол Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан 129
15:41 Футбол Оболонь - Агробізнес 1:0. Огляд матчу 204
15:33 Баскетбол Леонард може залишити Лос-Анджелес Кліпперс 254
15:18 Бокс Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P 482
15:11 Пряма трансляція Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 159
15:10 Футбол Полісся - Кремінь 2:0. Огляд матчу 359
15:02 Пряма трансляція Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 141
14:55 Футбол Бєлік: Шахтар зіграв фантастично 360
14:40 Футбол Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів 619
14:25 Футбол Миколаїв - Верес 0:0. Огляд матчу 479
14:09 Бокс Мейвезер: Ломаченка зі мною не можна порівнювати 718
13:51 Футбол Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах 781
13:33 Футбол Ворскла категорично відмовилася грати з Шахтарем у Києві 932
13:15 Футбол Стало відомо місце проведення матчу Ворскла - Шахтар 1044
12:57 ММА Амосов проведе бій проти непереможеного американця 1182
12:45 Футбол Без гравців Динамо та Шахтаря: авторитетний портал визначив збірну тижня Ліги чемпіонів 673
12:42 Футбол Зідан: Футболісти Реала роздратовані 1495
12:28 Блог 6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України 1760
12:26 Бокс Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу 1321
12:09 Футбол Прикарпаття - Нива 2:1. Огляд матчу 846
11:51 Бокс Джошуа: Мені цікаво, куди зник Вайлдер і чому він мовчить 1178
11:33 Футбол Франков: Хлопці з Шахтаря - молодці подвійно і потрійно 1071

Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P

Сьогодні 15:18 483 0
Американець увірвався до ТОП-5
Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sport.ua.

Українець Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу покинув трійку найкращих і тепер розташовується нижче американця, на шостому місці.

Про це повідомляє ESPN.

Також відзначимо, що на сьомій позиції розташувався ще один українець Олександр Усик. Лідирує американець Теренс Кроуфорд.

ТОП-10 рейтингу pound-for-pound за версією ESPN:

Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес

Наоя Іноуе

Еррол Спенс

Теофімо Лопес

Василь Ломаченко

Олександр Усик

Тайсон Ф'юрі

Хуан Франциско Естрада

Геннадій Головкін

Раніше, Ломаченко різко опустився в рейтингу BoxRec.

Коментарі ()