Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P

Американець увірвався до ТОП-5

Українець Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу покинув трійку найкращих і тепер розташовується нижче американця, на шостому місці.

Про це повідомляє ESPN.

Також відзначимо, що на сьомій позиції розташувався ще один українець Олександр Усик. Лідирує американець Теренс Кроуфорд.

ТОП-10 рейтингу pound-for-pound за версією ESPN:

Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес

Наоя Іноуе

Еррол Спенс

Теофімо Лопес

Василь Ломаченко

Олександр Усик

Тайсон Ф'юрі

Хуан Франциско Естрада

Геннадій Головкін

Раніше, Ломаченко різко опустився в рейтингу BoxRec.