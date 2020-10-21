Гірн: Вайлдер більше не хоче боксувати

У третьому поєдинку Деонтей Вайлдер не бажає битися з чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Деонтей Вайлдер зник з лиця землі і більше не хоче боксувати, або його радники уклали найгірший контракт в історії боксу. Він закінчився. Ми живемо в умовах глобальної пандемії. Вони кажуть, що уклали контракт, який не захищає від форс-мажорних обставин, і що більше немає пункту про реванш.

Я не вірю, що менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель зробив би це, але Арум і його хлопці підбурюють їх, кажучи: "До побачення, термін минув", - сказав Гірн.