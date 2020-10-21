Чісора назвав причину поразки Ломаченка

Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) програв поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) через відсутність уболівальників.

Про це розповів британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО).

"Ви повинні розуміти, що Ломаченко успішний на рингу, коли за його спиною є натовп. У поєдинку з Лопесом на нього дивилися 25 осіб. На той час, коли він все зрозумів, він уже програв Лопесу.

Нам з Усиком теж подобається натовп, і нам потрібно знайти інший спосіб підбадьорити себе, коли підуть чемпіонські раунди. Ви харчуєтеся від натовпу, всі великі робили це, будь то теніс або футбол", - розповів Чісора.