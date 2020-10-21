Лопес: Ломаченко використовував брудну тактику

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес наприкінці бою з Василем Ломаченком добре себе відчував.

Про це заявив сам боксер.

"Коли рефері говорив нам з Ломой, який раунд йде, я думав:" О боже, бій проходить так швидко ". Ми вийшли на 12 раунд, а мені здавалося, що ще тільки 10. У мене було ще багато сил. Це пояснюється відмінною підготовкою. Крім цього ми фокусувалися на тому, що нам необхідно зробити.

Мене не здивували мої дії в 12 раунді. Я знаходився дуже близько до Ломе. Я чув, як він дихав, і можу сказати, що він сопів і віддувався набагато сильніше, ніж зазвичай.

Я витягнув з цього вигоду і скористався ключовими моментами. Я почав трохи активніше пробивати по корпусу, додав агресії. Потім він ударив мене головою, я отримав розсічення. Він використовував брудну тактику, але ми зробили свою роботу. Думаю, ми зробили її так добре, що люди навіть не чекали цього від нас", - сказав Лопес.