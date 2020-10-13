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Президент WBC спростував інформацію про скасування бою Вайлдер - Ф'юрі

Вчора 22:25 1345 0
WBC вимагає ясності від команд боксерів
Президент WBC спростував інформацію про скасування бою Вайлдер - Ф'юрі
#Ф'юрі, #Вайлдер, #Сулейман

Джерело - Boxіng Scene.

Президент WBC Маурісіо Сулейман не отримував ніякої інформації з приводу скасування третього бою між Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) і володарем титулу WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам функціонер.

"WBC не отримав ніяких офіційних повідомлень. Зараз відомо одне - бій відбудеться 19 грудня. Всі розмови в ЗМІ - це неформальне спілкування з обох сторін.

На вихідних я отримав багато дзвінків із запитаннями про скасування бою, але офіційно ми нічого не знаємо. Ми просимо табору боксерів дати нам конкретну інформацію з приводу проведення третього поєдинку", - сказав Сулейман.

Раніше повідомлялося, що у Ф'юрі є потенційні суперники на бій в грудні, якщо не вдасться організувати поєдинок проти Вайлдера. 

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