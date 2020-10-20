Лопес готовий битися з Хейні

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес готовий провести поєдинок з американцем Девіном Хейні.

Про це розповів сам боксера.

"Якщо я погоджуся на цей бій, то тільки заради того, щоб закрити йому рот і зруйнувати його кар'єру. Мені плювати на цього хлопця.

Я тут не для того, щоб спостерігати за іншими боксерами. Якщо він хоче зробити такий крок і зустрітися зі мною, я буду щасливий прибрати його зі шляху. Багато хто говорить, що він наступний Флойд Мейвезер. Що ж, подивимося", - розповів Лопес.