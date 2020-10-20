Арум назвав умову, за якої може відбутися реванш Ломаченко - Лопес

Найближчим часом цього бою точно не буде

Джерело - ESPN.

Реванш між Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) буде можливим, якщо зможуть монетизувати поєдинок.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Якщо влаштовувати реванш, то хочеться організувати його після завершення пандемії коронавірусу, коли люди будуть вакциновані, за рахунок чого ми зможемо монетизувати поєдинок", - сказав Арум.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Арум не згоден з суддівськими записками бою Ломаченко - Лопес.