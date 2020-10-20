Бредлі пояснив поразку Ломаченка

Василь Ломаченко не зміг пристосуватися до боксу Теофімо Лопеса.

Про це розповів американський боксер Тімоті Бредлі.

"Лопес вийшов і бився кожну хвилину в кожному раунді. Думаю, що Ломаченко засмутився, коли побачив це. Я зараз говорю про таймінг і швидкості. Можливо, Ломаченко не розумів, наскільки швидкий Лопес. Насправді він швидше, ніж Василь, а також вище і сильніше.

Чому Ломаченко програв? Я вважаю, що він просто трохи пізно натиснув на газ, розумієте? Він почав наступати лише в сьомому раунді і захопив контроль у восьмому. На той момент у Лопеса виникла велика перевага перед чемпіонськими раундами", - розповів Бредлі.