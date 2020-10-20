Ломаченко вилетів з ТОП-5 рейтингу The Ring

Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії опустився з другого місця на сьоме.
Про це повідомляє The Ring.
Лопес, новий чемпіон WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі, дебютував у ТОП-10 і розташувався на шостій позиції.
У тОП-5 після падіння Ломаченка свої позиції поліпшили Наоя Іноуе, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик і Еррол Спенс.
Найкращим боксером світу за версією The Ring залишається Сауль Альварес.
Раніше, Ломаченко різко опустився в рейтингу BoxRec.