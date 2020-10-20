Ломаченко вилетів з ТОП-5 рейтингу The Ring

Після поразки від Лопеса українець опустився на 5 позицій

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії опустився з другого місця на сьоме.

Про це повідомляє The Ring.

Лопес, новий чемпіон WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі, дебютував у ТОП-10 і розташувався на шостій позиції.

У тОП-5 після падіння Ломаченка свої позиції поліпшили Наоя Іноуе, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик і Еррол Спенс.

Найкращим боксером світу за версією The Ring залишається Сауль Альварес.

Раніше, Ломаченко різко опустився в рейтингу BoxRec.