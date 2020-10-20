Сіренко: Ломаченко програв, а не Лопес виграв

У бою проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) здивував своєю фізичною та моральною готовністю.

Про це заявив боксер Владислав Сіренко (14-0, 13 КО).

"Чому Ломаченко почав включатися тільки в другій половині бою? Думаю що, це був такий план на бій. Вимотати суперника в першій половині, а в другій включитися на повну.

Можна сказати, що бій програв Ломаченко, а не Лопес його виграв, так, і інакше. Лопес здивував своєю готовністю як фізичною, так і моральною. Щодо Василя, то він справжній чемпіон і повернеться в ринг ще сильнішим", - сказав Сіренко.