 Сіренко: Ломаченко програв, а не Лопес виграв | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Ломаченко програв, а не Лопес виграв

Сьогодні 15:10 873 0
Український боксер відреагував на невдачу Ломаченка
Сіренко: Ломаченко програв, а не Лопес виграв
#Сіренко, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - Tribuna.com.

У бою проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) здивував своєю фізичною та моральною готовністю.

Про це заявив боксер Владислав Сіренко (14-0, 13 КО).

"Чому Ломаченко почав включатися тільки в другій половині бою? Думаю що, це був такий план на бій. Вимотати суперника в першій половині, а в другій включитися на повну.

Можна сказати, що бій програв Ломаченко, а не Лопес його виграв, так, і інакше. Лопес здивував своєю готовністю як фізичною, так і моральною. Щодо Василя, то він справжній чемпіон і повернеться в ринг ще сильнішим", - сказав Сіренко.

Раніше, Усик опублікував вірш після поразки Ломаченка від Лопеса.

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