Портер: Ломаченко вибрав жахливу стратегію

Американець Теофімо Лопес у бою з українцем Василем Ломаченком змусив себе поважати.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер.

"Мене не розчарував цей поєдинок. Після бою мій батько написав повідомлення, в якому зазначив, що Ломаченко вибрав жахливу стратегію. Я з ним згоден. Мабуть, вони хотіли затягнути Лопеса в останні раунди, в глибокі води. Але Лопес довів, що він не тільки вміє плавати в цих водах, а й сам є акулою.

Я говорив про те, що Лопесу потрібно змусити Ломаченко поважати себе. Він це і зробив. Хто знає, може Лопес і його батько зрозуміли, що Василь починає бої в неспішній манері. Теофімо використовував це, він нейтралізував всі сильні сторони суперника аж до другої половини бою", - сказав Портер.