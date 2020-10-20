Українець Василь Ломаченка (14-2, 10 КО) у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі виграв у Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Хосе Педраса (28-3, 13 КО)

"Оцінки суддів - трохи абсурдні. Я побачив набагато ближчий бій, ніж за рахунком. У мене ж виграв Лома.

Ми не бачили Василя в тому вигляді, в якому ми його зазвичай бачимо, який диктує свою волю. У перших раундах він багато боксував, але мало що робив небезпечного проти Теофімо. Я думаю, це стало ключовим в таких оцінках.

З 6-7 раундів все було зовсім інакше. Глядачі побачили звичайного Ломаченко, який б'ється з агресією", - сказав Педраса.