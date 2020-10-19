 Редкач: Ломаченку не потрібен реванш з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Ломаченку не потрібен реванш з Лопесом

Сьогодні 18:49 1280 0
Іван Редкач прокоментував поразку Василя Ломаченка
Редкач: Ломаченку не потрібен реванш з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - tribuna.com.

Українському боксеру Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) необхідно змінити вагову категорію.

Про це розповів український боксер Іван Редкач (23-5, 18 КО).

"Ломаченко не зможе відвоювати свої пояси. І чи потрібно. Він повинен спуститися на категорію нижче і завоювати всі пояси там. Вася - неймовірний боксер, один з кращих в історії, просто це було занадто для нього.

І реванш ніякий не потрібний для Ломи, ні в якому разі. Думаю команда і він сам це розуміють - буде швидкий нокаут для нього, на цей раз малий з ним обережним не буде, буде жорстоко бити", - сказав Редкач.

Нагадаємо, Кроуфорд шокований суддівськими оцінками у бою Ломаченко - Лопес

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