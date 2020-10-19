Редкач виділив причини поразки Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) у бої проти Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) показав себе розумним та дуже технічним боксером.

Про це розповів український боксер Іван Редкач (23-5, 18 КО).

"Причини поразки Ломаченка на мій погляд наступні:

1. Василь, Папаченко і навіть промоутери загралися, вважаючи, що Василь - непереможний бог боксу. Як ми всі вже побачили - це не так;

2. Не потрібно приміряти корону поки ти не завоював трон, а вона вже була одягнена, знову-таки, передчасно;

3. Ніколи не можна недооцінювати і нехтувати опонентом - це теж було зроблено з боку команди Ломаченко;

4. Це, мабуть, дійсно не вага Василя, йому слід спуститися на категорію нижче;

5. І взагалі, Лопес - це занадто для Василя. Молодий, сильний, агресивний і, як виявилося, розумний і дуже технічний. Повинен віддати належне його тренеру-батькові - прочитав Ломаченка і побудував абсолютно виграшну тактику для сина", - розповів Редкач.