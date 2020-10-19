У боксі вибухнув скандал через фото судді з телефоном під час бою

Гірн закликав відсторонити від роботи Террі О'Коннора

Крім бою Ломаченко - Лопес, де одна із суддів виставила оцінки після 12 раундів 119:111 на користь американця, в ці вихідні ще один поєдинок завершився скандальним суддівським рішенням.

Про це повідомляє BBBofC.

В Англії Льюїс Рітсон виграв спірним рішенням суддів у ветерана Мігеля Васкеса, але насправді Васкес повністю перебоксував суперника.

Після бою судді віддали Рітсон перемогу роздільним рішенням - 113:116, 117:111, 115:113, а потім вибухнув скандал.

Один із суддів - Террі О'Коннора - був знятий під час бою з телефоном в руці. Саме він побачив величезну перевагу Рітсон в поєдинку, поставивши 117:111.

За користування телефоном британський промоутер Едді Гірн відразу закликав відсторонити Террі О'Коннора від роботи.

Підтримав його американський промоутер Лу Дібелла: "Думаю, вам не потрібно дивитися бій, якщо ви вже прийняли рішення про переможця до його початку. На жаль ... це всього лише бокс".

Висловив свою стурбованість і президент WBC Маурісіо Сулейман, назвавши ситуацію надзвичайно тривожною для будь-якої людини, пов'язаного з боксом.

У британському Раді боксу вже заявили, що почали розслідування інциденту.