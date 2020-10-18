Лопес: Я був готовий до бою з Ломаченком

23-річний Теофімо Лопес присвятив свою перемогу над 32-річним українцем Василем Ломаченком померлому другу.

Про це заявив сам американський боксер.

"Я повинен дякувати Богові. Це все для мого хлопчика, який пішов з життя в цьому році. За два дні до смерті Кобі Браянта. Я вдячний. Я йшов до цього день за днем. І зараз я почуваю себе добре.

Я - боєць, я знав, що в останніх раундах він буде насідати. Мені подобається битися.

Я тиснув на Ломаченка, не знімав ногу з педалі газу. Я був готовий до нього", - зазначив Лопес.