Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес мав розмову з командою Василя Ломаченка після бою.

Про це заявив сам американський боксер.

"Чи сказав Ломаченко мені щось поважне після поєдинку? Ні, нічого подібного. Я підійшов до нього і сказав Папаченко: "Відмінний бій. Дякую за роботу, спасибі, хлопці". Я сказав Ломаченку: "Вибач. Загалом, вибач, але справа зроблена.

Я знав, що виграв бій, але він тільки сміявся. Люди говорили, що він - номер 1 pound-for-pound, але я перебоксував його", - сказав Лопес.