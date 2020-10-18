Шуфрич: Реакція частини наших людей на поразку Ломаченка - ганьба України

Радість деяких українців у зв'язку з поразкою Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) американцеві Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО) у бою за статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі є неправильною.

Про це заяви колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич.

Український боксер повернеться сильніше і об'єднає пояси. Він просто дав Лопесу їх на час, щоб потім забрати все. Нехай той не звикає", - зазначив Шуфрич.

Реакция части наших людей на поражение @VasylLomachenko - это позор всей Украины. Украинский боксёр вернётся сильнее и объеденит пояса. Он просто дал Лопесу их на время, что б потом забрать все. Пусть тот не привыкает.