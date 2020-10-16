Ломаченко: Не можу назвати бій з Лопесом принциповим

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко не вважає бій проти володаря поясу IBF Теофімо Лопеса принциповим.

Про це розповів сам український боксер.

"Після цього бою я забуду про сім'ю Лопес. Це їхнє життя, їхнє мислення, їх погляди. Мені все одно. Не можу назвати бій з Лопесом принциповим.

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Різниця між мною і Теофімо полягає в тому, що ми пройшли різні школи боксу, у нас різні стилі. І ось у нас з'явився шанс визначити, чий стиль краще, - заявив Ломаченко.