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Ломаченко: Не можу назвати бій з Лопесом принциповим

Сьогодні 14:55 836 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко: Не можу назвати бій з Лопесом принциповим
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко не вважає бій проти володаря поясу IBF Теофімо Лопеса принциповим.

Про це розповів сам український боксер.

"Після цього бою я забуду про сім'ю Лопес. Це їхнє життя, їхнє мислення, їх погляди. Мені все одно. Не можу назвати бій з Лопесом принциповим.

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Різниця між мною і Теофімо полягає в тому, що ми пройшли різні школи боксу, у нас різні стилі. І ось у нас з'явився шанс визначити, чий стиль краще, - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко зустрівся з Лопесом на фінальній пресконференції.

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