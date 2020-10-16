Скільки Ломаченко отримає за бій з Лопесом: детальні розрахунки

Джерело - Чемпіон.

Уже в суботу Василь Ломаченко проведе перший свій бій в цьому році проти Теофімо Лопеса. На кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в легкий вазі. Нагадаємо, українець є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO и WBC Franchise, а Теофімо Лопес - чемпіоном IBF.

Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

За цей бій Василь заробить 3,25 мільйони доларів. Але це без сплати податків и комісій тренеру, менеджеру та промоутеру . Чемпіон порахував, скільки українець отримає "на руки".

Мінімум 10 відсотків гонорару Ломаченко сплачує своєму менеджеру американцю з литовськими корнями Егісу Клімасу (він також є менеджером Олександра Усика і співпрацював із Олександром Гвоздиком). Ще приблизно 20 відсотків Василь сплатить комісію своїй промоутерській компанії Top Rank. Після сплати податків у Ломаченка лишиться близько 1,5 мільйона. Цю суму Василь поділить зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченко навпіл. Тобто, гонорар нашого чемпіона складе 750 тисяч доларів.

Якщо поділити цю суму на 12 місяців (нагадаємо, це буде перший і єдиний в цьому році бій Василя), дохід Ломаченко від боксу в цьому році складе 62 500 доларів на місяць.