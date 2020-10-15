Кролла: Ломаченко - унікальний боксер

Ентоні відсипав компліментів українському чемпіону

Джерело - ESPN.

Удари українського боксера Василя Ломаченка дуже складно прочитати.

Про це заявив колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла.

"Я не думаю, що у когось в боксі є такі ж гарні ноги, як у Ломаченка. Його удари дуже складно прочитати. Ломаченко - унікальний боксер. Мені треба було битися з ним, а не намагатися боксувати. Мене вразили деякі речі, коли я проводив бій з Василем. Він далеко не найсильніший панчер, але цей хлопець пристрілюється легкими ударами, а потім викидає жорсткі", - зазначив Кролла.

Нагадаємо, що бій між Ломаченко і Кролл відбувся у квітні 2019 року і завершилася перемогою українця нокаутом в четвертому раунді.

Наразі Ломаченко готується до поєдинку проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса. Поєдинок повинен відбутися в ніч з 17 на 18 жовтня.

Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.