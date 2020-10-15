Кемпбелл: Лопес - не проблема для Ломаченка

Джерело - ESPN.
Колишній суперник Василя Ломаченка Люк Кемпбелл дивився бої українського чемпіона з 15 років.
Про це заявив сам боксер.
"Я дивився бої Ломаченка з 15 років. Він знищував усіх суперників, коли був любителем. Там виступають в шоломах і більших рукавичках, а бій триває три раунди.
Ломаченко боксував на одну вагову категорію вище мене, так що бої з великими суперниками, такими як Теофімо Лопес, - не проблема для нього", - сказав Кемпбелл.
У ніч з 17 на 18 жовтня має відбутися титульний бій Ломаченка з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.
Нагадаємо, Рігондо зробив прогноз на бій Ломаченко - Лопес.