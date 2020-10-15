Кемпбелл: Лопес - не проблема для Ломаченка

Колишній суперник Василя Ломаченка Люк Кемпбелл дивився бої українського чемпіона з 15 років.

Про це заявив сам боксер.

"Я дивився бої Ломаченка з 15 років. Він знищував усіх суперників, коли був любителем. Там виступають в шоломах і більших рукавичках, а бій триває три раунди.

Ломаченко боксував на одну вагову категорію вище мене, так що бої з великими суперниками, такими як Теофімо Лопес, - не проблема для нього", - сказав Кемпбелл.