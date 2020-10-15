Джерело - Boxing Scene.
У майбутньому об'єднавчому поєдинку в легкому дивізіоні між володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко переможе чемпіона IBF Теофімо Лопеса.
Про це заявив чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Гільєрмо Рігондо.
"Це буде дуже хороший бій, але я думаю, що переможе Ломаченко. Теофімо не проводив поєдинки з такою кількістю хороших суперників, як Василь. У Ломаченка були і більш сильніші опоненти.
Теофімо необхідно ретельно підготуватися, і я знаю, що він відмінний боксер, адже ми спарингували разом, коли він виступав у напівлегкому дивізіоні. Сподіваюся, що Лопес виступить добре, він відмінний хлопець. Це буде велика битва, але я вважаю, що переможе Ломаченко", - сказав Рігондо.
Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені MGM Grand.
Раніше, Гарсія заявив, що інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса.