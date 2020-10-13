Постол назвав переможця бою Ломаченко – Лопес

Володарю титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) зможе по очкам перемогти чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це розповів український боксер Віктор Постол.

"Бій проти Лопеса буде для Ломаченка дуже важким. Я думаю, що шанси 50/50. Більшість ставить на Лопеса, але я все-таки схиляюся до того, що виграє Ломаченко, оскільки Теофімо ніколи не боксував з людьми такого рівня.

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Теофімо - сильний боксер, просто так чемпіонами світу не стають: у нього потужний удар. У Ломаченка теж є удар, а ще хороша тактика і техніка. Думаю, саме перевага в цих аспектах допоможе йому перемогти. Вважаю, що бій пройде усю дистанцію, 12 раундів - Василь Ломаченко переможе за очками", - відзначив Постол.