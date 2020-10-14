Лопес: Змушу Ломаченка заснути

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що зможе нокаутувати володаря титулів WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Відчуваю себе сильним. Повністю готовий до бою в суботу.

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Його люди говорили, що цей бій був зроблений через гроші, але це неправда.

Ми готуємося до дванадцяти раундів, але, якщо дасть бог, ми зможемо його зловити. Це буде важкий бій для нього. Я молодий, а йому 32 або 33 року, і не тільки це, я дуже великий для легкої ваги.

Багато людей кажуть, що це бій року, і я відчуваю, що ми зробимо нокаут року. Змушу Ломаченко заснути", - відзначив Лопес.