 Лопес: Змушу Ломаченка заснути | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Карпати запустили продаж віртуальних квитків на матч з Чайкою
Сьогодні 16:55 100 1
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія
Сьогодні 10:16 3348
Шевченко: Гравці збірної України билися за кожен клаптик футбольного поля
Сьогодні 08:28 1514 2
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Сьогодні 04:12 6291 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії
Сьогодні 03:04 5138 1
Швейцарія зіграла у неймовірну нічию з Німеччиною. Результати 4 туру Ліги націй
Вчора 23:50 5192
Збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй
Вчора 23:35 19841 7
Ліга Націй. Україна - Іспанія 1:0. Як це було
Вчора 23:34 18433
Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21
Вчора 21:54 2018 1
Кабінет Міністрів України заборонив проведення спортивних заходів з уболівальниками
Вчора 18:55 1173 1
Блоги
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 908 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:55 4644
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:12 6268 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:04 5125 1
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
Вчора 20:00 5700 1
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
Вчора 19:30 2170
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів Стас Лысак
Вчора 18:45 1719
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра Андрій Твердохліб
Вчора 16:13 13003 3
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 10017 7
Захисник Кременчука забив переможний гол у меншості, після вишуканої комбінації
Захисник Кременчука забив переможний гол у меншості, після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 15:08 444
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:55 Футбол Карпати запустили продаж віртуальних квитків на матч з Чайкою 100 1
16:40 Бокс Гарсія: Інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса 498
16:25 Футбол Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ 440
16:10 Біатлон Домрачеву попросили відмовитися від звання Героя Білорусі 708
15:55 Бокс Лопес: Змушу Ломаченка заснути 840
15:43 Бокс Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі 794
15:29 Футбол Севідов виділив найкращого гравця збірної України 1119
15:17 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер Пау Торреса 774
14:56 Футбол Кобін назвав найбільші преміальні у Шахтарі 926
14:45 Футбол Журналіст виділив заслугу Луческу в успіхах збірної України 1688
14:26 Теніс Ястремська заявилася на турнір WTA в Австрії 804
14:14 Футбол Роналду здав повторний тест на коронавірус 1024
13:59 Футбол Бравісімо, Команда!: Шовковський поділився емоційним фото з роздягальні збірної України 1407
13:47 Футбол Павелко: Перемога над Іспанією - це підсумок важкої праці штабу Шевченка 831
13:30 Баскетбол Визначилась можлива дата старту нового сезону НБА 888
13:15 Футбол Бразильський клуб хоче орендувати гравця Шахтаря 1299
12:58 Футбол Шевченко вийшов на друге місце в історичному рейтингу 1451
12:45 Футбол Буряк оцінив потенціал збірної України 2152
12:28 Футбол Рамос: Розчарований результатом матчу з Україною 1387
12:16 Футбол Болівія - Аргентина 1:2. Огляд матчу 1360
11:58 Футбол Левченко вказав причину успіху збірної України 1410
11:42 Футбол Італія прийме Нідерланди, Хорватія зіграє із Францією. Матчі 4 туру Ліги націй 1306
11:28 Футбол Шевченко: Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся 1846 1
11:16 Бокс Арум назвав причину відміни бою Ф’юрі – Вайлдер 1589
10:57 Футбол Родрі назвав причину пропущеного голу від Циганкова 2811

Лопес: Змушу Ломаченка заснути

Сьогодні 15:55 840 0
Теофімо Лопес прокоментував очікування від бою з Василем Ломаченком
Лопес: Змушу Ломаченка заснути
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sports.ru.

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що зможе нокаутувати володаря титулів WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Відчуваю себе сильним. Повністю готовий до бою в суботу.

Актуально: Постол назвав переможця бою Ломаченко – Лопес

Його люди говорили, що цей бій був зроблений через гроші, але це неправда.

Ми готуємося до дванадцяти раундів, але, якщо дасть бог, ми зможемо його зловити. Це буде важкий бій для нього. Я молодий, а йому 32 або 33 року, і не тільки це, я дуже великий для легкої ваги.

Багато людей кажуть, що це бій року, і я відчуваю, що ми зробимо нокаут року. Змушу Ломаченко заснути", - відзначив Лопес.

Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

Коментарі ()