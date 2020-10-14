Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі

Команда Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) немає юридичних можливостей, щоб перешкодити Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21) провести наступний бій у Великобританії в грудні.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"У них немає ніяких юридичних підстав блокувати бій Ф'юрі. Можливо, деякі скажуть, що тимчасове вікно для трилогії було занадто маленьким, але це тому, що вони цього хотіли - вони думали, що виграють матч-реванш і виберуться з неприємностей третього бою. Чи не ми пропонували такий короткий період.

За контрактом другого бою ми маємо повне право битися в грудні. Це навіть не обговорюється! Ф'юрі навіть не довелося чекати грудня, тому що контракт закінчився в жовтні", - розповів Арум.