 Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі

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Боб Арум прокоментував скасування бою Ф’юрі - Вайлдер
Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі
#Арум, #Ф’юрі, #Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Команда Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) немає юридичних можливостей, щоб перешкодити Тайсону Ф'юрі (30-0-1, 21) провести наступний бій у Великобританії в грудні.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

"У них немає ніяких юридичних підстав блокувати бій Ф'юрі. Можливо, деякі скажуть, що тимчасове вікно для трилогії було занадто маленьким, але це тому, що вони цього хотіли - вони думали, що виграють матч-реванш і виберуться з неприємностей третього бою. Чи не ми пропонували такий короткий період.

За контрактом другого бою ми маємо повне право битися в грудні. Це навіть не обговорюється! Ф'юрі навіть не довелося чекати грудня, тому що контракт закінчився в жовтні", - розповів Арум.

Раніше, президент WBC спростував інформацію про скасування бою Вайлдер - Ф'юрі.

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