Арум назвав причину відміни бою Ф’юрі – Вайлдер

Джерело - tribuna.com.
Глава Top Rank Боб Арум роз’яснив ситуацію з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і його третім боєм проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).
Про це розповів сам промоутер.
"Ми не могли призначити відповідну дату до наступного року. Тайсон сказав: Ні, я хочу битися в грудні, - і саме це ми влаштували йому в Англії.
Про третій бій Ф'юрі - Вайлдер. У нас був контракт, але він закінчився", - сказав Арум.
Перший поєдинок між боксерами у 2018 році завершився внічию. У другому, в лютому 2020 року - Ф'юрі достроково переміг Вайлдера в 7 раунді.
Раніше, президент WBC спростував інформацію про скасування бою Вайлдер - Ф'юрі.