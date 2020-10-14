Арум назвав причину відміни бою Ф’юрі – Вайлдер

Глава Top Rank Боб Арум роз’яснив ситуацію з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і його третім боєм проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів сам промоутер.

"Ми не могли призначити відповідну дату до наступного року. Тайсон сказав: Ні, я хочу битися в грудні, - і саме це ми влаштували йому в Англії.

Про третій бій Ф'юрі - Вайлдер. У нас був контракт, але він закінчився", - сказав Арум.