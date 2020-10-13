Лопес: Прийшов час прибрати Ломаченка

Чемпіон IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"У мене є прагнення, у мене є мета, і я маю намір досягти цієї мети. Ніхто не завадить мені це зробити. Я дивлюся на Лому, дивлюся крізь нього. Прийшов час прибрати його. Коли ми вийдемо на ринг, я зроблю так, щоб він відчув мої кулаки.

Для мене єдиний спосіб залишити ринг — розібратися із цим засранцем, який стоїть переді мною. Це буквально "вбий або помри". Я подивлюся на нього і скажу: "Ми йдемо на війну, і ти побачиш це в моїх очах". І в цей момент, в цей самий момент я його зроблю. 17-го жовтня на ESPN. Все або нічого", — сказав Лопес