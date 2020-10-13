Ф’юрі підшукав заміну Вайлдеру

Джерело - espreso.tv.
У грудні на бій проти чемпіона світу WBC британця Тайсона Ф'юрі замість американця Деонтея Вайлдера вийде Агіт Кабайел з Німеччини.
Про це розповів інсайдер Ден Рафал.
Ексчемпіон Європи Агіт Кабайел є головним претендентом на бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.
Поєдинок запланований на 5 грудня у Великій Британії.
Кабайел та Ф'юрі перебувають на контракті з промоутерською компанією Top Rank.
Нагадаємо, Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде.