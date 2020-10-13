Ф’юрі підшукав заміну Вайлдеру

Ф’юрі може вийти на ринг у грудні

У грудні на бій проти чемпіона світу WBC британця Тайсона Ф'юрі замість американця Деонтея Вайлдера вийде Агіт Кабайел з Німеччини.

Про це розповів інсайдер Ден Рафал.

Ексчемпіон Європи Агіт Кабайел є головним претендентом на бій з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок запланований на 5 грудня у Великій Британії.

Кабайел та Ф'юрі перебувають на контракті з промоутерською компанією Top Rank.

Нагадаємо, Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде.