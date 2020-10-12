Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не збирається чекати, коли американець Деонтея Вайлдера погодитися на третій бій.

Про це заявив сам боксер.

"Я з нетерпінням чекав можливості знову розгромити Вайлдера. Швидкий і легкий бій.

Але Вайлдер і його команда не могли визначитися з датою. Вони справді не хочуть битися з лінійним чемпіоном в суперважкій вазі. Вони знають, чим це закінчується. Світ знає, чим це закінчиться: знову Вайлдер виявиться на дупі.

Останній раз я погодився провести поєдинок 19 грудня. Потім вони знову спробували перенести бій - вже на наступний рік. Це було вже занадто. Я рухаюся далі.

Я найкращий боксер у світі. Лінійний чемпіон в суперважкій вазі. Дворазовий чемпіон журналу Ring у важкій вазі. Чемпіон WBC в суперважкій вазі. І до кінця 2021 роки я буду єдиною людиною на землі, мають чемпіонський пояс в суперважкій вазі", - сказав Ф'юрі.