Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде

Джерело - The Athletic.
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не збирається чекати, коли американець Деонтея Вайлдера погодитися на третій бій.
Про це заявив сам боксер.
"Я з нетерпінням чекав можливості знову розгромити Вайлдера. Швидкий і легкий бій.
Але Вайлдер і його команда не могли визначитися з датою. Вони справді не хочуть битися з лінійним чемпіоном в суперважкій вазі. Вони знають, чим це закінчується. Світ знає, чим це закінчиться: знову Вайлдер виявиться на дупі.
Останній раз я погодився провести поєдинок 19 грудня. Потім вони знову спробували перенести бій - вже на наступний рік. Це було вже занадто. Я рухаюся далі.
Я найкращий боксер у світі. Лінійний чемпіон в суперважкій вазі. Дворазовий чемпіон журналу Ring у важкій вазі. Чемпіон WBC в суперважкій вазі. І до кінця 2021 роки я буду єдиною людиною на землі, мають чемпіонський пояс в суперважкій вазі", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Ф’юрі попросив Усика не битися із Джошуа.