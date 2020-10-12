Лопес: Я намагаюся просувати бій з Ломаченком

Джерело - sport.ua.
Теофімо Лопес перед боєм з Василем Ломаченком не ображає свого суперника, а просто рекламує поєдинок.
Про це розповів сам американський боксер.
Актуально: Бредлі дав пораду Лопесу на бій з Ломаченком
"Я не намагаюся залізти йому під шкіру. Якщо мені це вдасться - відмінно. Я просто намагаюся просувати цей чортів поєдинок. Ломаченко багато не говорить. Він взагалі англійську не знає.
Скоріше, це мій батько намагається з'ясовувати стосунки, тому що у нього були сутички з сім'єю Ломаченка", - сказав Лопес.
Читайте також: Ломаченко назвав ТОП-3 найкращих боксерів світу
Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.