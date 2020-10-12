Лопес: Я намагаюся просувати бій з Ломаченком

Теофімо Лопес перед боєм з Василем Ломаченком не ображає свого суперника, а просто рекламує поєдинок.

Про це розповів сам американський боксер.

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"Я не намагаюся залізти йому під шкіру. Якщо мені це вдасться - відмінно. Я просто намагаюся просувати цей чортів поєдинок. Ломаченко багато не говорить. Він взагалі англійську не знає.

Скоріше, це мій батько намагається з'ясовувати стосунки, тому що у нього були сутички з сім'єю Ломаченка", - сказав Лопес.