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Лопес: Я намагаюся просувати бій з Ломаченком

Сьогодні 17:33 648 0
Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченком
Лопес: Я намагаюся просувати бій з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

Теофімо Лопес перед боєм з Василем Ломаченком не ображає свого суперника, а просто рекламує поєдинок.

Про це розповів сам американський боксер.

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"Я не намагаюся залізти йому під шкіру. Якщо мені це вдасться - відмінно. Я просто намагаюся просувати цей чортів поєдинок. Ломаченко багато не говорить. Він взагалі англійську не знає.

Скоріше, це мій батько намагається з'ясовувати стосунки, тому що у нього були сутички з сім'єю Ломаченка", - сказав Лопес.

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Нагадаємо, бій Лопеса з Ломаченком запланований на 17 жовтня. Зустріч пройде в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

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