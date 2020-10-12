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Арум: Ф’юрі може вийти на ринг у грудні

Сьогодні 19:19 776 0
Боб Арум прокоментував наступний бій Тайсона Ф’юрі
Арум: Ф’юрі може вийти на ринг у грудні
#Арум, #Ф’юрі, #Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може вийти на ринг у грудні, однак не проти Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це розповів глава промоутерської компанії Боб Арум.

"У грудні немає ніяких доступних дат. Зараз в США через пандемію грають багато матчів студентської та професійної футбольних ліг. Вони користуються в США величезною популярністю.

Ми сподівалися провести бій Ф'юрі - Вайлдер 19 грудня, але телеканали ESPN з боку Тайсона і Fox з боку Деонтея повідомили, що ця дата недоступна через п'ять матчів студентського чемпіонату, які пройдуть в цей день. Це важливі матчі, до того ж будуть і інші турніри.

19 грудня не вийде організувати шоу, а для поєдинку Вайлдер - Ф'юрі більше немає доступних дат в цьому місяці. Так що якщо Ф'юрі захоче побитися в грудні, він може зробити це з іншим суперником, але вже в Великобританії.

Сподіваємося, що якщо він переможе, а Ентоні Джошуа також доб'ється успіху 12 грудня в бою з Кубратом Пулєвим, то ми почнемо переговори про їх бій навесні наступного року", - розповів Арум.

Нагадаємо, Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде.

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