Бредлі дав пораду Лопесу на бій з Ломаченком

Теофімо Лопесу у поєдинку проти Василя Ломаченка слід тримати дистанцію з українським боксером.

Про це розповів ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Тімоті Бредлі.

"Зазвичай Лопес стоїть перед суперником в широкій стійці. Як правило, він підсідає, щоб нанести удар, так що він твердо стоїть на канвасі і не рухається біса багато. Тому я очікую, що Лопес буде стояти безпосередньо перед Ломаченком.

Можна почути, як багато хто говорить Лопеса: Пресингуй його, пресингуй. Він не знає, як битися на відходах. Це може спрацювати. Правда, я не бачив нікого, хто б змусив Ломаченка задкувати. Зате я бачив бійців, які досягали значних успіхів, коли тримали його на дистанції.

Коли ти тримаєш Ломаченка на дистанції, то не дозволяєш вийти на зручну відстань. Той же Педраса злегка в цьому досяг успіху, ускладнивши завдання для Ломи. Те ж саме стосується Лінареса", - сказав Бредлі.