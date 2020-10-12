Вайт: Один точний удар - і Повєткін вже не встане

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт готовий до бою-реваншу з росіянином Олександром Повєткіним.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий до другого бою. Мені вдалося повністю контролювати хід першої зустрічі. Я кілька разів кидав Повєткіна ударами, які, на жаль, нормально не потрапляли.

Він повинен зрозуміти: якщо я хоч раз точно попаду, то він вже не встане, адже у мене важкі кулаки та б'ю я як копитом", - сказав Вайт.