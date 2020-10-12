Вайт: Один точний удар - і Повєткін вже не встане

Джерело - vRinge.
Британський суперважковаговик Ділліан Вайт готовий до бою-реваншу з росіянином Олександром Повєткіним.
Про це заявив сам боксер.
"Я готовий до другого бою. Мені вдалося повністю контролювати хід першої зустрічі. Я кілька разів кидав Повєткіна ударами, які, на жаль, нормально не потрапляли.
Він повинен зрозуміти: якщо я хоч раз точно попаду, то він вже не встане, адже у мене важкі кулаки та б'ю я як копитом", - сказав Вайт.
Нагадаємо, що в першому бою Повєткін нокаутував британця, завоювавши діамантовий пояс WBC. Реванш повинен відбутися 21 листопада.
Раніше, Чісора допоможе Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом.