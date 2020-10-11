Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін розпочав підготовку до бою з британцем Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам російський боксер.

"Я готуюся по тій же програмі, що і до першого поєдинку. Відчуваю себе відмінно, один збір вже пройшов. Поки не можу сказати щодо спарингів. Повинен приїхати Дерек Чісора, він буде допомагати мені, а так в принципі будуть ті ж спаринг-партнери.

Я розібрав тактичні помилки першого бою і постараюся їх не допустити. Потрібно закінчити другий поєдинок так само яскраво, як і перший. Я готовий до цього як у фізичному, так і в моральному плані", - сказав Повєткін.