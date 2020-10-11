 Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Надаль знищив Джоковича і виграв Ролан Гаррос
Сьогодні 19:16 564
Англія переграла Бельгію, Норвегія знищила Румунію. Результати 3 туру Ліги націй
Сьогодні 20:55 440
Аталанта не входить навіть до ТОП-10 по зарплатах у Серії А
Сьогодні 18:25 697
Гамільтон виграв Гран-прі Німеччини та повторив рекорд Шумахера
Сьогодні 17:39 319
Генадій Перепаденко: Ахметов зателефонував і сказав повернути гроші за трансфер
Сьогодні 12:57 3316
Бущан - найкращий гравець збірної України в матчі з Німеччиною
Сьогодні 09:38 1682
Збірна України мінімально поступилася Німеччині у Лізі націй
Вчора 23:37 4534
Збірна України - збірна Німеччини 1:2. Як це було
Вчора 23:36 10608
Міністр уряду Азарова став новим президентом ФЛАУ
Вчора 21:45 1383
Суркіс: Клейтон був у розібраному стані, Луческу довів його до ладу
Вчора 19:17 4268
Блоги
Про матч Україна - Нiмеччина та творчу кризу Шевченка - ТаТоТаке
Про матч Україна - Нiмеччина та творчу кризу Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:44 419
Ломаченко - Лопес: американський боксер тренується на груші із зображенням українця
Ломаченко - Лопес: американський боксер тренується на груші із зображенням українця Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:50 465
Найкращий нокаут в історії! Рідкісна вертушка від Барклі
Найкращий нокаут в історії! Рідкісна вертушка від Барклі Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:41 1090
Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем Ліги націй
Дзідзьо фантастично виконав гімн України перед матчем Ліги націй Valeriy Ruchka
Вчора 23:13 6650
Дженніфер Шахаде: чемпіонка, письменниця й просто красуня
Дженніфер Шахаде: чемпіонка, письменниця й просто красуня Valeriy Ruchka
Вчора 15:56 588
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
08.10.2020 12:26 6285
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
08.10.2020 11:21 1854 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:44 1594 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
08.10.2020 10:01 733
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3566
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:40 Футбол Куман: Суарес міг залишитися у Барселоні 39
22:25 Футбол Боснія і Герцеговина - Нідерланди 0:0. Огляд матчу 175
22:10 Бокс Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес 322
21:54 Футбол Англія - Бельгія 2:1. Огляд матчу 338
21:40 Футбол Кремінь підписав бразильського захисника 365
21:25 Бокс Бетербієв задумався про бій з Усиком 559
21:11 Футбол Кремінь - Прикарпаття 0:1. Огляд матчу 468
20:55 Футбол Англія переграла Бельгію, Норвегія знищила Румунію. Результати 3 туру Ліги націй 440
20:39 Футбол Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро 1328
20:25 Футбол Енріке повіз 22 гравці на матч з Україною 1036
20:09 Футбол Казахстан - Албанія 0:0. Огляд матчу 801
19:55 Футбол Два клуби пропонують скоротити АПЛ 1082
19:40 Баскетбол Одеса - Тернопіль 64:74. Огляд матчу 1019
19:25 Бокс Чісора допоможе Повєткіну підготуватися до бою з Вайтом 1620
19:16 Теніс Надаль знищив Джоковича і виграв Ролан Гаррос 564
19:09 Футбол Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною 1450
18:55 Бокс Хейні: Ломаченко готовий битися зі мною 1802
18:40 Баскетбол Дніпро - Черкаські Мавпи 85:78. Огляд матчу 1174
18:25 Футбол Аталанта не входить навіть до ТОП-10 по зарплатах у Серії А 697
18:09 Футбол Казахстан зіграв внічию з Албанією, Ірландія не здолала Вельс у Лізі націй 1402
17:54 Футбол Агробізнес переміг Авангард, Прикарпаття з Кременчука вивезло три очка у 6 турі Першої ліги 362
17:39 Формула 1 Гамільтон виграв Гран-прі Німеччини та повторив рекорд Шумахера 319
17:23 Футбол Волинь на виїзді здолала Кристал у 6 турі Першої ліги 1605
17:09 Футбол Епіцентр переграв львівські Карпати у 6 турі Другої ліги 1654
16:54 Футбол Миколаїв знищив Гірник-Спорт, Нива перемогла Оболонь у 6 турі Першої ліги 1682

Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес

Сьогодні 22:10 322 0
Хосе хоче стати чемпіоном світу
Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес
#Сепеда, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - BoxingScene.

Володар пояса WBC Silver в першій напівсередній вазі Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) хоче побитися проти переможця бою Ломаченко - Лопес.

Про це заявив сам боксер.

"Коли ти починаєш займатися боксом, у тебе є мрія стати чемпіоном світу. Це те, чого я хочу найбільше всього. Я готовий битися з будь-яким чемпіоном.

Є 4 організації в першій напівсередній вазі, якщо у нас не буде можливості швидко просунутися по рейтингу однієї з організацій, ми думаємо про перехід в легку вагу.

Це буде складно, але з хорошою дієтою можливо скинути потрібну вагу. Я б хотів побитися проти переможця пари Ломаченко - Лопес. Вважаю, що це був би дуже хороший поєдинок. Я вже показав, що вмію боксувати", - сказав Сепеда.

Раніше  Сепеда яскраво нокаутував Баранчика.

Коментарі ()