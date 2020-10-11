Сепеда: Я хочу вийти на ринг проти переможця пари Ломаченко - Лопес

Володар пояса WBC Silver в першій напівсередній вазі Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) хоче побитися проти переможця бою Ломаченко - Лопес.

Про це заявив сам боксер.

"Коли ти починаєш займатися боксом, у тебе є мрія стати чемпіоном світу. Це те, чого я хочу найбільше всього. Я готовий битися з будь-яким чемпіоном.

Є 4 організації в першій напівсередній вазі, якщо у нас не буде можливості швидко просунутися по рейтингу однієї з організацій, ми думаємо про перехід в легку вагу.

Це буде складно, але з хорошою дієтою можливо скинути потрібну вагу. Я б хотів побитися проти переможця пари Ломаченко - Лопес. Вважаю, що це був би дуже хороший поєдинок. Я вже показав, що вмію боксувати", - сказав Сепеда.