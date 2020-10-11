Хейні: Ломаченко готовий битися зі мною

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Девін Хейні високо оцінює ймовірність проведення бою проти Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер.

"Якщо чесно, я вважаю, що Ломаченко готовий битися, але я не думаю, що цього хоче його команда. Вони вважають, що це не в його інтересах. Але він - справжній чемпіон. Він довів, що готовий зустрічатися з найкращими.

Я не знаю, як ESPN і DAZN домовлятимуться про цей бій. Не хочу сказати щось таке, що негативно вплине на організацію бою. Тому що я говорю одне, а потім це перебріхують", - сказав Хейні.