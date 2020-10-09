Редкач викликав на бій Девіса

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) хоче провести поєдинок проти чемпіона WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (23-0-0, 22 KO).

Про це розповів сам боксер у Twitter.

"Джервонта, зараз я чекаю твого старшого брата Едріена Бронера. Не гай концентрацію 31 жовтня. Після бою з твоїм старшим братом Бронером я буду чекати тебе в першій напівсередній вазі. Легко.

Вуличний боєць, який постійно завдає брудні удари по потилиці", - розповів Редкач.