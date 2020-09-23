Скандальний українець проведе наступний поєдинок в січні

Джерело - boxingnews24.

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Едріен Бронер повернеться на ринг у січні наступного року в поєдинку проти українця Івана Редкача.

Про це заявив сам Бронер.

"Я хотів би повернуться в ринг і зупинити Редкача. Це буде хороший бій. Особливо з урахуванням того, що мені залишилося два роки, мені все одно, поки мої гроші в порядку. У нас буде пекельна бійка, але я збираюся розтрощити Редкача, хоча він просив про це, він благав про це", - заявив Бронер.

Редкач неодноразово викликав на бій Бронера, дістаючи його. Про їх потенційному поєдинку повідомлялося вже кілька разів.

Нагадаємо, що свій попередній бій Бронер провів в січні 2019 року і програв чемпіону WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо. У травні цього року Бронер, що має регулярні проблеми з законом, заявив, що має намір відійти від боксу і стати репером і вуличним бандитом.

Раніше, Редкач сподіваюся, що Лопес зможе нокаутувати Ломаченка.