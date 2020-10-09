Призначено дату бою Гарсія - Кемпбелл

Джерело - iSport.ua.
Американський проспект легкої ваги Раян Гарсія (20-0-0, 17 KO) проведе бій проти британця Люка Кемпбелла (20-3-0, 16 KO) 5 грудня.
Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.
Поєдинок стане головною подією вечора, а боксери боксуватимуть за вакантний тимчасовий титул WBC.
Нагадаємо, що останній поєдинок Гарсія провів у лютому, нокаутувавши Франциско Фонсека (27-3-2, 21 KO), а Кемпбелл у поєдинку програв Василю Ломаченку (14-1-0, 10 KO).
Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.