Призначено дату бою Гарсія - Кемпбелл

Боксери боксуватимуть за вакантний тимчасовий титул WBC

Американський проспект легкої ваги Раян Гарсія (20-0-0, 17 KO) проведе бій проти британця Люка Кемпбелла (20-3-0, 16 KO) 5 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

Поєдинок стане головною подією вечора, а боксери боксуватимуть за вакантний тимчасовий титул WBC.

Нагадаємо, що останній поєдинок Гарсія провів у лютому, нокаутувавши Франциско Фонсека (27-3-2, 21 KO), а Кемпбелл у поєдинку програв Василю Ломаченку (14-1-0, 10 KO).

Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.