Берінчик - Сіміон: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (13-0-0, 7КО) захищатиме титул Інтернаціонального чемпіона WBO в поєдинку проти румуна Віорела Сіміона (22-3-0, 9КО).

Бій відбудеться у передмісті Києва в компексі Equides club. Орієнтовний початок бою о 21:30. Дивіться онлайн бій Берінчик - Сіміон на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Також у програмі шоу від K2 Promotion поєдинки проведуть: екс-чемпіон Європи Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО), перспективний представник легкої ваги Василь Чеботар (5-0-0, 2 КО), Чемпіон України Мішико Беселія (20-1-0, 14 КО), Юрій Вишняков (5-0-0, 2 KO), Олександр Соломенніков (3-0-0, 1 КО), Данило Каплан (дебют на профі-ринзі) та ін.