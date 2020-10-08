Ломаченко: Лопес утримує мій пояс IBF

Володар титулів за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко бажає в Теофімо Лопесом відібрати титул IBF.

Про це заявив сам український боксер.

"Це наступний крок на шляху до моєї мети, до моєї мрії. Це буде уніфікація всіх титулів. Лопес утримує мій пояс IBF, тому я хочу битися з ним. Я бажаю битися з хлопцем, у якого є титул.

Я не турбуюся про те, що хтось називає Лопеса складним суперником для мене. Я не думаю про це, оскільки знаю себе, свою команду і свою стратегію. Я знаю, що мені потрібно зробити в ринзі.

Я бачив поєдинки Лопеса з лівшами. Я розумію, що він буде використовувати в цьому бою. Звичайно, я знаю його сильні сторони", - сказав Ломаченко.