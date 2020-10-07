Ломаченко очікує важкого бою з Лопесом

Джерело - tribuna.com.
Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не очікує легкого бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).
Про це розповів сам український боксер.
"Я не знаю, чи буде бій з Лопесом найбільшим для мене. Я зможу порівнювати після поєдинку. Тоді я зможу відповісти на це питання. Подивимося.
Я знаю, що Лопес - жорсткий, хороший боєць. Для мене це буде нелегко, але подивимося, як все складеться.
Мої подальші плани залежатимуть від того, що станеться після бою з Лопесом. Це залежить від того, що ми зможемо організувати. Я зроблю оптимальний для мене вибір ", - сказав Ломаченко.
Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.
Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.