Ломаченко очікує важкого бою з Лопесом

Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не очікує легкого бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Я не знаю, чи буде бій з Лопесом найбільшим для мене. Я зможу порівнювати після поєдинку. Тоді я зможу відповісти на це питання. Подивимося.

Я знаю, що Лопес - жорсткий, хороший боєць. Для мене це буде нелегко, але подивимося, як все складеться.

Мої подальші плани залежатимуть від того, що станеться після бою з Лопесом. Це залежить від того, що ми зможемо організувати. Я зроблю оптимальний для мене вибір ", - сказав Ломаченко.