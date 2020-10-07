 Ломаченко очікує важкого бою з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко очікує важкого бою з Лопесом

Сьогодні 19:59 826 0
Василь Ломаченко прокоментував бій проти Теофімо Лопеса
Ломаченко очікує важкого бою з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - tribuna.com.

Володар титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не очікує легкого бою проти чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Я не знаю, чи буде бій з Лопесом найбільшим для мене. Я зможу порівнювати після поєдинку. Тоді я зможу відповісти на це питання. Подивимося.

Я знаю, що Лопес - жорсткий, хороший боєць. Для мене це буде нелегко, але подивимося, як все складеться.

Мої подальші плани залежатимуть від того, що станеться після бою з Лопесом. Це залежить від того, що ми зможемо організувати. Я зроблю оптимальний для мене вибір ", - сказав Ломаченко.

Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.

Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.

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