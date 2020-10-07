Лопес: Я не заздрю Ломаченку

Теофімо Лопес прокоментував слова менеджера слова менеджера Василя Ломаченка Егіс Клімаса про заздрість українцю

Володар поясів WBO, WBA і "франчайзингового" WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не подобається чемпіону світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесу (15-0, 12 КО) як людина.

Про це розповів сам боксер.

"Ні, я не заздрю. У плані заздрості я не маю нічого проти Ломаченко. Ми з ним хочемо стати великими. Тому у мене немає заздрості до нього. Я взагалі нікому не бажаю зла. Я ніколи нікого не ненавидів і нікому не заздрив. Нелюбов до Ломаченко криється в іншому. Я бачив, як Василь Ломаченко поводиться за межами рингу. Я дивився на це за лаштунками", - розповів Лопес.

Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.

Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.