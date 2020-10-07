Лопес: Я не заздрю Ломаченку

Джерело - xsport.ua.
Володар поясів WBO, WBA і "франчайзингового" WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) не подобається чемпіону світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопесу (15-0, 12 КО) як людина.
Про це розповів сам боксер.
"Ні, я не заздрю. У плані заздрості я не маю нічого проти Ломаченко. Ми з ним хочемо стати великими. Тому у мене немає заздрості до нього. Я взагалі нікому не бажаю зла. Я ніколи нікого не ненавидів і нікому не заздрив.
Нелюбов до Ломаченко криється в іншому. Я бачив, як Василь Ломаченко поводиться за межами рингу. Я дивився на це за лаштунками", - розповів Лопес.
Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня.
Раніше, Ломаченко оцінив боксерський інтелект Лопеса.