Ортіс хоче провести наступний бій 7 листопада

Потенційні суперники 41-річного боксера не називаються

Джерело - Boxing Scene.

Кубинський суперважковаговик Луїс Ортіс сподівається провести наступний бій 7 листопада у Лос-Анджелесі.

Про це заявив сам боксер.

"Я не переставав тренуватися під час пандемії, відчуваю себе чудово. Відчуваю себе так, немов мені 35. Я перебуваю в оптимальній формі. Готовий до всього - мене не хвилюють ні імена, ні рівні. Я готовий зустрітися в рингу з будь-яким, хто захоче", - заявив Ортіс.

Ортіс не бився з листопада минулого року, коли нокаутом в сьомому раунді програв Деонтею Вайлдеру.

Перша поразка на професійному рингу кубинець зазнав також в бою з Вайлдером - у 2018 році американець переміг технічним нокаутом в десятому раунді.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.