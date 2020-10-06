 Ортіс хоче провести наступний бій 7 листопада | Бокс | Champion.com.ua
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Ортіс хоче провести наступний бій 7 листопада

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Ортіс хоче провести наступний бій 7 листопада
#Ортіс

Джерело - Boxing Scene.

Кубинський суперважковаговик Луїс Ортіс сподівається провести наступний бій 7 листопада у Лос-Анджелесі.

Про це заявив сам боксер.

"Я не переставав тренуватися під час пандемії, відчуваю себе чудово. Відчуваю себе так, немов мені 35. Я перебуваю в оптимальній формі. Готовий до всього - мене не хвилюють ні імена, ні рівні. Я готовий зустрітися в рингу з будь-яким, хто захоче", - заявив Ортіс.

Ортіс не бився з листопада минулого року, коли нокаутом в сьомому раунді програв Деонтею Вайлдеру.

Перша поразка на професійному рингу кубинець зазнав також в бою з Вайлдером - у 2018 році американець переміг технічним нокаутом в десятому раунді.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес не покажуть у Великій Британії.

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